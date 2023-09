Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. Jest projekt ważnego rozporządzenia

W 2024 r. ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej zostanie poddanych ok. 230 tys. osób. Są już projektowane wytyczne, kto ma obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Trzy miesiące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Jak przypomina MON, celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej ok. 230 tys. osób podlegających w 2024 roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- Realizacja przedsięwzięcia ma szczególne znaczenie dla potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP - podkreśla resort obrony.

Projekt przewiduje, że termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ma być wyznaczony na 12 stycznia 2024 r. Zaś czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono się na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

- Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 230 tys. osób, podlegających w 2024 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy założeniu funkcjonowania około 390 powiatowych komisji lekarskich orzekających ok. 30 do 35 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nie tylko 19-latkowie. Oni zostaną wezwani na kwalifikację w 2024 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

- mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

- mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej

Przypomnijmy jednak, że podczas tegoroczną kwalifikacja wojskową była objęta podobna grupa ok. 230 tys. osób.

