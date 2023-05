Lustracja nie ominie samorządów. Pracę może stracić nawet 40 tys. urzędników

Pracownicy samorządowi wprost nie są więc objęci ustawą lustracyjną, ale w pewnych przypadkach będzie to możliwe (fot. shutterstock)

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Jeśli podpisze ją prezydent, nowela obejmie całą administrację państwową. Pracę może stracić nawet 40 tysięcy urzędników. Co z samorządowcami?

Ustawa ma dotyczyć pracowników zatrudnionych w korpusie służby cywilnej.

Co do zasady jednak ustawa nie odnosi się wprost do ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jak zaznacza Bussines Insider, pracownicy samorządowi wprost nie są objęci nowelizacją, ale w pewnych przypadkach ich lustracja będzie możliwa.

Sejm odrzucił weto Senatu do ustawy lustracyjnej, która obejmie całą administrację państwową. Jeśli prezydent podpisze ustawę, to obejmie ona osoby, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 r., ale nie we wszystkich urzędach.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli jej nie zawetuje lub nie skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie bezzwłocznie.

- Zgodnie z aktualną treścią ustawy ma ona dotyczyć pracowników zatrudnionych w korpusie służby cywilnej, o którym mowa w ustawie o służbie cywilnej oraz w urzędach państwowych, o których mowa w ustawie z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - mówi radca prawny Agnieszka Kupilas-Sayed z kancelarii Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci dla Business Insidera.

Pracownicy samorządowi wprost nie są więc objęci ustawą lustracyjną, ale w pewnych przypadkach będzie to możliwe. Chodzi o przypadki, gdy stanowiska urzędnicze w urzędach samorządowych zajmują osoby oddelegowane na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione.

Jakie urzędy państwowe obejmie ustawa lustracyjna

Business Insider wyjaśnia, że przepisy lustracyjne w nowelizacji ustawy o służbie cywilnej obejmują też urzędy, o których mowa w ustawie pracownikach urzędów państwowych. Chodzi o kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Sąd Najwyższy, Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego.

Dalej są to Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, Krajowe Biuro Wyborcze, regionalne izby obrachunkowe, Urząd Ochrony Danych Osobowych czy Instytut Pamięci Narodowej

