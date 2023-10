Opublikowano przepisy o obowiązkowej zasadniczej służbie wojskowej. Na wszelki wypadek

Mimo że powszechny pobór do wojska jest w Polsce zawieszony, Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało właśnie rozporządzenie dotyczące sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Dlaczego MON wydało takie przepisy?

19 października Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie dotyczące sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Dlaczego przygotowano takie przepisy, skoro - jak przypomina sam MON - obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest w Polsce zawieszony?

- Rozporządzenie bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w odniesieniu do ogółu żołnierzy niezawodowych - podaje resort obrony.

MON wyjaśnia też, nowe rozporządzenie wprowadza "zmiany wynikające z konieczności aktualizacji siatki pojęciowej do obowiązujących przepisów".

Dlaczego MON przygotował nowe rozporządzenie dotyczące obowiązkowej służbie wojskowej?

Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina w uzasadnieniu przygotowanych w tym resorcie nowych przepisów, że aktualnie obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest w Polsce zawieszony i nie ma planów jego przywrócenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny zasadnicza służba wojskowa jest jedną z form czynnej służby wojskowej i polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Wspomniana ustawa o obronie Ojczyzny w art. 152-169 określa kto i na jakich zasadach odbywa obowiązkową służbę wojskową.

- Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia, a ponadto obowiązek ten wprowadza się z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych - zaznacza MON w uzasadnieniu rozporządzenia.

Co do zasady czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Rada Ministrów może ten okres skracać lub przedłużać.

Nowe przepisy określają m.in. sposób przyjęcia do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Co więc zawiera nowe rozporządzenia MON w sprawie sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej? Resort obrony w uzasadnieniu rozporządzenia wskazuje, że ta nowa regulacja „bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w odniesieniu do ogółu żołnierzy niezawodowych, wprowadzając zmiany wynikające z konieczności aktualizacji siatki pojęciowej do obowiązujących przepisów”.

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu obejmują:

sposób przyjęcia osoby do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej;

sposób i tryb wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierza z zajmowanego stanowiska;

sposób i tryb przenoszenia oraz delegowania do innej jednostki wojskowej, a także kierowania w podróż służbową;

sposób i tryb zwalniania z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Obowiązkową służbę wojskowej podzielono na szkolenie podstawowe i specjalistyczne

Ponadto, rozporządzenie dokonuje podziału okresu przewidzianego na pełnienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej na: szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne.

W okresie szkolenia podstawowego żołnierz nabywać będzie wiedzę

i umiejętności z zakresu regulaminów wojskowych, musztry oraz posługiwania się i obsługiwania wyposażenia indywidualnego. W końcowym okresie szkolenia podstawowego żołnierz składa przysięgę wojskową

- podaje MON w uzasadnieniu nowych przepisów.

- W okresie szkolenia specjalistycznego żołnierz będzie nabywał wiedzę i umiejętności w obsłudze uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które wykorzystywać będzie w związku ze specjalnością wojskową, w której jest szkolony - informuje resort.

Określając sposób pełnienia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wskazano również sytuacje, w których może następować zmiana przez żołnierza miejsca pełnienia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Oprócz zmiany miejsca pełnienia służby podyktowanej głównie potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczono także możliwość zmiany miejsca pełnienia służby na wniosek żołnierza

- czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Kiedy przepisy o obowiązkowej zasadniczej służbie wojskowej wejdą w życie?

W rozporządzeniu określono także obowiązki i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie powoływania i zwalniania żołnierza z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, w tym obowiązek zawiadamiania pracodawcy powołanego żołnierza o rozpoczęciu i zakończeniu pełnienia tej służby.

- Pracodawca - co do zasady - nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem odbywającym obowiązkową zasadniczą służbę wojskową w okresie wskazanym ustawą - przypomina MON.

Kiedy przepisy o obowiązkowej zasadniczej służbie wojskowej wejdą w życie? - Aktualnie obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony i nie ma planów jego przywrócenia, a projektowane rozporządzenie wydawane jest w celu realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 161 ustawy o obronie Ojczyzny - wyjaśnia MON.

I dodaje: - Przepisy niniejszego rozporządzenia będą realizowane dopiero w momencie wprowadzenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, który to obowiązek wynika ze ściśle określonej procedury.

Inaczej mówiąc przepisy o obowiązkowej służbie wojskową zaczną być stosowane dopiero wtedy, gdy zostaną "odwieszone", czyli - kiedy Prezydent RP w odrębnym rozporządzeniu wprowadzi taki obowiązek.

