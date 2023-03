Nawet 100 tys. miejsc pracy zagrożone. Przez zmianę odległości wiatraka

Dochód dla gminy z jednej turbiny wiatrowej to od 150 do 200 tys. zł rocznie - pisze ZGW (fot. Pixabay)

W tzw. ustawie wiatrakowej należy pozostawić minimalną odległość lokalizowania elektrowni wiatrowych od zabudowań wynoszącą 500 metrów. Decyzje w tej sprawie powinny podejmować gminy i społeczności lokalne - twierdzi Związek Gmin Wiejskich RP.

Inwestycje warte nawet 100 mln zł czy nawet 100 tys. miejsc pracy w gospodarce - Związek Gmin Wiejskich szacuje ewentualne korzyści z nowelizacji ustawy wiatrakowej.

Może się to jednak - zdaniem gmin - stać tylko pod jednym warunkiem: Sejm musi przyjąć poprawkę Senatu w ustawie wiatrakowej, dotyczącej odległości turbiny od zabudowań.

W pierwotnej, rządowej wersji zakładano ustalenie jej na 500 m. Podczas prac komisji, odległość ta została zwiększona do 700 m.

Na 7-9 marca planowane jest kolejne posiedzenie Sejmu. Procedowany będzie m.in. projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, który już wrócił z Senatu. Najważniejszym punktem będzie zniesienie obecnie obowiązującej zasady 10H (odległość wiatraka od zabudowań nie może być niższa niż 10-krotność jego wysokości).

W pierwotnej wersji projektu nowelizacji, zasadę 10H zamieniono na odległość wynoszącą 500 m, jednak podczas prac komisji, zwiększono ją do 700 m. Senatorowie wprowadzili poprawki, ponownie zmieniając wspominaną odległość na 500 m. Teraz Sejm podejmie decyzję, czy je utrzymać.

Wywrócenie założeń całej regulacji i złamanie uzgodnień z samorządami

"Pierwotny projekt ustawy uwzględniający odległość minimalną 500 metrów był efektem długotrwałych prac i konsultacji ze stroną samorządową, która przekazywała projektodawcom uwagi, uwzględniając dobro lokalnych społeczności. Kwestia odległości od zabudowań, był tutaj kluczowa i bez niej, projekt nie otrzymałby pozytywnej opinii strony samorządowców oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zmiana odległości minimalnej na 700 metrów wywraca założenia całej regulacji i jest złamaniem uzgodnień ze stroną samorządową" - czytamy w apelu Związku Gmin Wiejskich RP, którego adresatem jest premier Mateusz Morawiecki.

Jak oceniają samorządy, zwiększenie odległości od wiatraków do 700 m zniweczy już poniesione nakłady na przygotowywanie planów zagospodarowania miejscowego. Szacują, że w Polsce już jest około 500 gotowych planów zagospodarowania pod elektrownie wiatrowe o wartości inwestycji wynoszącej nawet 100 mln zł.

Zdaniem ZGW, pierwsze inwestycje w oparciu o wspomniane plany, mogłoby powstać już w ciągu trzech lat. Jeżeli jednak - jak piszą samorządowcy - Sejm nie poprze senackich poprawek, około 84 proc. tych planów trafi "do kosza".

Dzięki wpływom z elektrowni wiatrowych, samorządy przyciągną mieszkańców

Samorządowcy szacują, że wpływy podatkowe do lokalnego budżetu mogą wynosić od 150 do 200 tys. zł rocznie od jednej turbiny. Biorąc pod uwagę liczbę planowanych inwestycji a także czas eksploatacji jednego wiatraka, wynoszący zazwyczaj około 30 mln, mowa jest zatem o milionach złotych każdego roku.

"Często pieniądze te przeznaczamy jako wkład własny podczas ubiegania się o środki unijne do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. To dzięki tym środkom powstają nowe drogi, kanalizacje, ośrodki oświatowe i zdrowotne. Wpływy te dają nam realny impuls do rozwoju lokalnego. Bez wątpienia inwestycje powstające dzięki wpływom z elektrowni wiatrowych zwiększają atrakcyjność gminy, a to z kolei przyciąga nowych mieszkańców" - pisze ZGW.

Związek przypomina także, że bezpośrednimi beneficjentami budowania wiatraków będą właściciele gruntów. Właściciel 1 ha może liczyć nawet na 60 tys. zł rocznie. Samorządowcy szacują także, że dobrze rozwinięta energetyka wiatrowa, może stworzyć w Polsce około 100 tys. miejsc pracy.

700 m to projekt po konsultacjach i taka będzie decyzja Sejmu

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej będzie procedowany w Sejmie 7-9 marca. Z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika jednak, że poprawki Senatu zostaną odrzucone.

- W Sejmie wypracowaliśmy pewnego rodzaju kompromis. Przedłożenie rządowe faktycznie było w zakresie 500 metrów. Natomiast w toku dyskusji parlamentarnych, opinii, które spływały w ramach konsultacji społecznych, ostateczna decyzja jest taka, że to będzie 700 metrów - powiedział w Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.