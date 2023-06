Opluwani, wyzywani i bici. Od lat czekają na status funkcjonariuszy publicznych

Senat zajmie się nowelizacją ustawy nadającą status funkcjonariuszy publicznych m.in. kierującym pojazdami w publicznym transporcie zbiorowym. Od 2 lat na rozpatrzenie czeka natomiast petycja, aby do tej grupy włączyć sędziów sportowych. I jeszcze poczeka.

- Odnoszę wrażenie, że od kiedy Ministerstwo Sportu zaczęło się kontaktować z PZPN-em, to zaczęło trochę grać na czas w tej sprawie. Takie regulacje mogłyby znacząco podnieść standardy w piłce nożnej, także standardy postępowania sędziów, a na tym przecież nam wszystkim powinno zależeć - podkreślił autor petycji Rafał Rostkowski.

W petycji jest mowa, że potrzeba zmian jest pilna, ponieważ do aktów agresji wobec sędziów dochodzi coraz częściej. Wnioskodawcy postulują również, aby funkcjonariuszami publicznymi zostały uznane osoby, które podczas zawodów oficjalnych pełnią funkcję sędziów, jak trenerzy czy nawet rodzice.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poparła właśnie petycję, ale dopiero za czwartym podejściem. Procedowania projektu ustawy nie należy jednak spodziewać się w tej kadencji, choć nie ma sprzeciwu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do Senatu RP petycja dotycząca zwiększenia ochrony dla sędziów sportowych trafiła w lutym 2021 r. Złożył ją były sędzia piłkarski Rafał Rostkowski wraz 54 innymi osobami, w tym sędziami, z poparciem ponad 500 obywateli. Chodzi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadzenia definicji sędziego sportowego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu ściganie np. za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u sędziego będzie mogło być wszczynane z urzędu. Dotychczas natomiast muszą sami z takim wnioskiem występować i we własnym zakresie organizować sobie wsparcie adwokackie.

Autorzy petycji wskazali na konieczność zapewnienia im odpowiedniej ochrony prawnej podczas wykonywania czynności, zarówno przed zawodami sportowymi, jak i po ich zakończeniu.

- Funkcjonariusz publiczny z jednej strony podlega szczególnej ochronie prawnej, ale jednocześnie podlega swoistej odpowiedzialności karnej, co miałoby również istotne znaczenie dla standardów postępowania sędziów sportowych, jak też dla postrzegania i traktowania ich przez otoczenie i opinię publiczną - zwrócili uwagę, argumentując, że sędziowie sportowi narażeni są na agresję oraz stają się ofiarami różnych form przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a skala problemu jest ogromna. - Potrzeba zmiany prawa jest wynikiem nasilania się agresji wobec sędziów sportowych, szczególnie wobec sędziów piłki nożnej. Sędziowie sportowi są coraz częściej uderzani lub bici, stosowane są wobec nich groźby i groźby karalne, są publicznie znieważani i zniesławiani, a ich mienie jest niszczone.

Sędziowie piłkarscy ofiarami przemocy. PZPN nie reaguje

Ich zdaniem trudno znaleźć sędziego piłki nożnej, który nie był ofiarą przemocy w związku z pełnieniem funkcji. A jak wskazali, niektóre związki sportowe, w tym Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), nie reagują na rosnącą agresję i nie wspierają pokrzywdzonych sędziów (np. pomocą prawną).

- Tylko poprzez zmiany w przepisach prawa zainicjowane przez osobę niezależną, spoza struktur związku sportowego, możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony prawnej sędziów sportowych w Polsce. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach, również europejskich. We Francji od 2006 r. sędziowie sportowi są traktowani jako funkcjonariusze publiczni, dzięki czemu patologia w tym zakresie została w tym kraju zatrzymana, gdyż przepisy działają skutecznie - zauważyli, dodając, że potrzebne jest także wprowadzenie definicji „sędziego sportowego” w art. 41a ustawy o sporcie. - Termin ten funkcjonował do 2010 r., kiedy obowiązująca obecnie ustawa zastąpiła wcześniejszy akt prawny.

Czwarte podejście do petycji na senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Ministerstwo na tak, ale...

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmowała się petycją na trzech ubiegłorocznych posiedzeniach, ale nie zajęła ostatecznego stanowiska. Uzyskała w tej sprawie dwie opinie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz jedną Ministerstwa Sprawiedliwości. MSiT poinformowało, że rozpoczęło prace analityczno-koncepcyjne w zakresie tych postulatów. Ale nie odpowiedziało na ostatnie pismo komisji, która na posiedzeniu 16 listopada postanowiła wystąpić do resortu o wyjaśnienia, jakie konkretnie działania zostały podjęte. Do tematu wrócono na posiedzeniu w środę 31 maja 2023 r.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wróciła do sprawy 31 maja 2023 r. (Fot. senat.pl)

- Zakończyliśmy etap analityczny. Zamierzamy tę petycję częściowo uwzględnić w zmianach prawa sportowego, które w tej chwili są już w resorcie w ramach uzgodnień wewnętrznych. Zgadzamy się na to, żeby zwiększyć prawno-karną ochronę sędziów sportowych i nadać im ochronę równą funkcjonariuszom publicznym - podkreślił Piotr Gałązka, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Definicja sędziego sportowego niepotrzebna? „To pojęcie jest jasne”

Dyrektor dodał jednak, że resort ma wątpliwości co do samej definicji sędziego sportowego.

- Definicja postulowana przez autorów petycji nieco odnosi się do stanu prawnego funkcjonującego przed wejściem w życie ustawy o sporcie. Jest tam mowa o licencjach sędziowskich. Obecnie ustawa nie posługuje się natomiast w ogóle terminem licencji, dlatego uważamy, że przynajmniej w tej chwili nie należy wprowadzać definicji sędziego sportowego - wyjaśnił.

Dodał, iż może się to zmienić na etapie konsultacji publicznych lub uzgodnień międzyresortowych.

- Ale wydaje nam się, że pojęcie sędziego sportowego jest na tyle jasne, że nie trzeba wprowadzać odrębnej definicji, tym bardziej że obecna konstrukcja ustawy o sporcie nie wprowadza praktycznie żadnych definicji - skwitował.

Rafał Rostkowski: sformułowanie definicji sędziego sportowego to nie problem

Prowadzący posiedzenie wiceprzewodniczący komisji Bogdan Zdrojewski (KO) był nieco zdziwiony takim podejściem.

- Będzie bardzo trudno uwzględnić wniosek, jeśli nie mamy zdefiniowanego samego funkcjonariusza - skomentował.

Autor petycji Rafał Rostkowski zauważył, że w Polsce tylko sędziów piłkarskich jest ok. 10 tys., a wszystkich ponad 100 tys.

- Sformułowanie definicji miało służyć wprowadzeniu ochrony i nie powinno być przeszkodą samą w sobie dla zmian w Kodeksie karnym i ustawie o sporcie. Nie jest żadnym problemem sformułowanie definicji sędziego sportowego ani wprowadzenie już teraz zmian w przepisach, które miałyby ich chronić - tak szybko, jak na to ścieżka legislacyjna pozwala - powiedział.

Ochrona nie tylko dla licencjonowanych, ale też dla trenerów czy rodziców pełniących obowiązki sędziów

Zwrócił uwagę, że ponieważ sędziów sportowych brakuje, zwłaszcza w piłce nożnej, bardzo często zdarza się, że rozgrywki organizowane przez związki sportowe sędziują osoby, które są o to proszone - trenerzy, rodzice.

- Ludzie, którzy są praktykami, ale nie są nigdzie zarejestrowani. Należałoby w nowych regulacjach ująć ochronę także dla takich osób, które pełnią funkcję sędziów sportowych w rozgrywkach oficjalnych - dodał.



Podkreślił, iż martwi go, że sprawa, która jest bardzo prosta, przeciąga się.

- Odnoszę wrażenie, że od kiedy Ministerstwo Sportu zaczęło się kontaktować z PZPN-em, to zaczęło trochę grać na czas w tej sprawie. W uzasadnieniu petycji zresztą jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego wdrożenie takich rozwiązań nie leży w interesie PZPN. A takie regulacje mogłyby znacząco podnieść standardy w piłce nożnej, także standardy postępowania sędziów, a na tym przecież nam wszystkim powinno zależeć - wskazał.

Rafał Rostkowski nie może pojąć, kto mógłby być przeciwko zmianom mającym na celu ochronę zdrowia i życia sędziów.

- Wydaje mi się, że ta petycja jest tak czysta, a jej uzasadnienie tak dobitne, że bardzo smuci mnie, iż ludzie zajmujący się sportem, którzy powinni czuć się za niego odpowiedzialni, wynajdują małe przeszkody blokujące rozwiązanie wielkiego problemu - zaznaczył.

Państwo da radę ochronić kolejne tysiące funkcjonariuszy publicznych?

Bogdan Zdrojewski zauważył, że Senat rozpatruje już kolejną ustawę, która rozszerza grupę funkcjonariuszy publicznych.

- Mam takie wrażenie, że jeśli będziemy rozszerzać i rozszerzać tę grupę, to w końcu zniknie ochrona, bo państwo w tej materii może być niewystarczająco skuteczne, aby poradzić sobie z tak dużym środowiskiem ponad 100 tys. sędziów plus innych osób, które mogą tę funkcję pełnić społecznie - powiedział.

Senator RP Bogdan Zdrojewski (Fot. Facebok)

Ale według wnioskodawcy tu nie chodzi nawet o połowę tej grupy, bo chociaż akty przemocy zdarzają się regularnie, to jednak nie aż tak często, żeby służby miały temu nie podołać.

- Ośmielę się stwierdzić, że nie ma w Polsce innej tak dużej grupy narażonej na przemoc, a tak niechronionej, niewspieranej, jak sędziowie sportowi, szczególnie sędziowie piłki nożnej, tenisa czy nawet zawodów tanecznych. Incydenty użycia przemocy wobec nich zdarzają się w każdej dyscyplinie sportu - przekonywał Rostkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma nic przeciwko, senator Mamątow ma wątpliwości

W odpowiedzi na pismo komisji 7 czerwca 2022 r. swoje stanowisko przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, a na środowym posiedzeniu je podtrzymało. Nie ma nic przeciwko zaproponowanym zmianom, a w każdym razie widzi zasadność ich przeanalizowania.

Wątpliwości, czy należy iść w tym kierunku, wyraził natomiast senator Robert Mamątow (PiS).

- Przecież polskie prawo już dzisiaj broni sędziów. W przypadku jakiegoś ataku na nich są organy powołane do zajmowania się takimi sprawami. Jeśli liczba tych ataków jest niewielka, to nie wiem, po co w ogóle tą sprawą się zajmować - stwierdził, dopytując autora petycji, o jakiej liczbie aktów przemocy mówimy.

Kary dyscyplinarne za mówienie prawdy? Sędzia uderza w PZPN

Tak precyzyjnej informacji Rafał Rostkowski nie był w stanie udzielić.

- Tym bardziej że w ostatnich miesiącach sędziowie zaczęli być zniechęcani do zgłaszania i mówienia publicznie o tym, że są atakowani - przez osoby, które są wpływowe i którym zależy, żeby nie biło to w wizerunek np. PZPN. Sędziowie, którzy postępują niezgodnie z zasadami PZPN - zarówno pisemnymi, jak i praktykowanymi w środowisku - są traktowani w sposób wysoce zniechęcający. To spotkało zarówno mnie, jak i wielu innych sędziów, którzy głośno mówili o tym, co się dzieje w PZPN. Nawet za mówienie prawdy były wyciągane kary dyscyplinarne - zaznaczył.

Według niego każdy sędzia, który będzie skarżył się publicznie na akty przemocy ze strony np. działaczy czy zawodników, wie, że straci na tym długoterminowo.

- Świadczą o tym chociażby wypowiedzi przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Tomasza Mikulskiego, który na pytanie, co myśli o petycji, zwrócił uwagę, że to zwiększyłoby wymagania wobec sędziów. Czyli - jak rozumiem - podniesienie standardów to jego zdaniem większy problem niż to, że sędziowie są bici czy opluwani - wskazał Rostkowski.

Przytoczył historię młodego sędziego, który podpadł jakimś piłkarzom.

- Przyjechali do niego do domu, pobili go i poniżyli. W efekcie rzucił sędziowanie - zauważył. - Związek zaczął wykonywać pewne ruchy, że od czasu do czasu niektórym sędziom pomaga, ale jednocześnie zasugerował im, żeby przestali publicznie opowiadać o tych sprawach - dodał.

Michał Seweryński: brutalizacja sportu postępuje, trzeba coś z tym zrobić

Zdaniem senatora Michała Seweryńskiego (PiS) petycja jest słuszna.

- Mówimy o jednym z elementów wielkiego showbiznesu. To już w coraz mniejszym stopniu jest sport. Zaangażowany jest w to ogromny kapitał międzynarodowy. To, o czym powiedział wnioskodawca, jest tylko fragmentem większej, deprymującej całości. Przecież tu chodzi nie tylko o to, żeby zapewnić sędziom lepszą ochronę, ale także postawić im wyższe wymagania - stwierdził.

- To, o czym powiedział wnioskodawca, jest tylko fragmentem większej, deprymującej całości. Przecież tu chodzi nie tylko o to, żeby zapewnić sędziom lepszą ochronę, ale także postawić im wyższe wymagania - zauważył senator Seweryński (Fot. Facebook)

Dodał, że widać postępującą brutalizację sportu, bo walczy się o wielkie pieniądze.

- Błędna decyzja sędziego, nawet intencjonalna, pozbawia jednych, a przysparza innym gigantycznych pieniędzy, wobec czego gra się brutalnie. Rozgrywki na niższych poziomach, których nie pokazuje się w telewizji, odbywają się często w warunkach skandalicznych. I nie na boisku, tylko gdzieś tam przy wyjściu ze stadionu czy nawet w domu. Coś trzeba w tej sprawie zrobić. Inaczej wirus finansowy zeżre ten cały sport - skwitował.

Złożył wniosek, aby poprzeć petycję i kontynuować prace, a stanowisko w tej sprawie przesłać do MSiT i MS - żeby w nowej kadencji były one kontynuowane, a nawet zintensyfikowane, ponieważ w obecnej na sfinalizowanie projektu jest za mało czasu. Senatorowie go przyjęli.

Kierujący w transporcie zbiorowym i zespoły konduktorskie z większą ochroną

Kilka tygodni temu decyzją Sejmu RP status funkcjonariuszy publicznych zyskali kierujący pojazdami publicznego transportu zbiorowego (kierowcy, motorniczy, maszyniści), a także zespoły konduktorskie na kolei. Zrzeszająca operatorów i przewoźników Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM) jest zdania, że należy ustawę rozszerzyć o kontrolerów biletów komunikacji publicznej oraz umundurowanych pracowników nadzoru ruchu.

- Są narażeni na takie same zagrożenia, jak prowadzący pojazdy - przekonuje.

IGKM skierowała w tej sprawie pismo do senatu z apelem o dokonanie niezbędnych zmian w tym zakresie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.