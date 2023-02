Pracodawcy skontrolują trzeźwość pracowników, ale nie od razu

Od 21 lutego obowiązują przepisy Kodeksu pracy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników i na obecność środków działających podobnie jak alkohol. Kontrole te nie będą przeprowadzane bez uprzedzenia. Jeszcze nie teraz.

Przepisy dają prawo przedsiębiorcy do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników, ale nie od razu.

Warunkiem jest wprowadzenie do przepisów wewnętrznych firmy odpowiednich regulacji i powiadomienie o tym pracowników.

Pracodawca może, ale nie musi dokonywać kontroli trzeźwości. Mogą to zrobić służby zewnętrzne.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, a konkretnie dodanymi przepisami art. 221c, 221d, 221f, z dniem 21 lutego pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Przez chwilę wydawało się, że będzie to martwy przepis, ale minister zdrowia Adam Niedzielski rzutem na taśmę wydał 20 lutego rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. Zatem pod względem legislacyjnym wszystko jest gotowe – przepisy weszły w życie i można je już stosować.

Nie oznacza to jednak, że już dzisiaj czy jutro pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrole trzeźwości. Do tego momentu wiedzie stosunkowo długa droga, zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

Istnienie przepisów nie oznacza, że pracodawca może od razu przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników

- Wejście w życie ustawy otwiera dla pracodawcy możliwość badania prewencyjnego trzeźwości lub wpływu innych środków u pracownika. Jeśli jednak pracodawca będzie chciał z niej skorzystać, to zgodnie z art. 221c Kodeksu pracy musi najpierw dokonać zmian w aktach prawa wewnętrznego, jakimi są: układ zbiorowy, regulamin pracy lub obwieszczenie, potem pracowników o tym powiadomić, podając je do publicznej wiadomości w ustalony sposób, a dopiero po dwóch tygodniach od tego momentu, czyli od chwili wejścia w życie zmian, na co również przewidziany jest termin dwutygodniowy, będzie mógł takie badanie przeprowadzać – wskazuje radca prawny Bartosz Opaliński z Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Opaliński, Grzegorz Pieczonka.

- Czyli najpierw wprowadzamy możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości, a dopiero potem – po dwóch tygodniach od ukazania się zmiany aktu wewnętrznego te kontrole można zacząć przeprowadzać. I to jeszcze wymaga pewnego vacatio legis – wyjaśnia.

Analiza przepisów dotyczących wprowadzenia zmian do poszczególnych aktów prawa wewnętrznego wskazuje, że czas przeprowadzenia pierwszej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców może być dość odległy i wynieść nawet trzy miesiące lub więcej, do których należy doliczyć dwa tygodnie od wejścia w życie stosownego aktu.

Ustalenie zmian w przepisach wewnątrzfirmowych może potrwać

Te terminy wynikają z relacji, jakie wiążą pracodawcę z pracownikami. I tak:

Układ zbiorowy – będzie najdłużej trwającą procedurą, ponieważ tu mamy do czynienia z umową zawieraną pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. W zależności od tego, czy jest to układ zakładowy, czy ponadzakładowy, ten czas wyniesie zasadniczo od 1 do 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku przez jedną ze stron układu.

- Układ wchodzi w życie w terminie w nim określonym, ale nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania w Państwowej Inspekcji Pracy albo w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, jeśli chodzi o układy ponadzakładowe. Organ rejestrujący jednak może go zakwestionować, a od jego decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Więc te terminy mogą się znacznie wydłużyć – mówi Opaliński.

Regulamin - pracodawca ustala go w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka jest.

- W razie nieuzgodnienia z tą organizacją w terminie, które strony takie uzgodnienia przyjęły, albo gdy zakładowa organizacja nie działa, to ustala go sam pracodawca i podaje go do wiadomości pracowników. I taki regulamin wchodzi w życie po dwóch tygodniach od podania go do wiadomości – wyjaśnia.

Obwieszczenie – to najszybszy sposób wprowadzenia kontroli, ale dotyczący jedynie pracodawców, zasadniczo zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przepis art. 221c wprost nie przewiduje tutaj vacatio legis, ale poprzez analogię do regulaminu pracy można z ostrożności przyjąć dwutygodniowy okres na jego wejście w życie. Również w tym przypadku kontrola może być przeprowadzana dopiero po dwóch tygodniach od wejścia w życie obwieszczenia.

- Więc najpierw czas na ustalenie regulaminu, później 2 tygodnie na wejście w życie i dopiero po następnych dwóch tygodnia kontrola może być przeprowadzona – wskazuje Bartosz Opaliński.

Zatem przedsiębiorca dopiero po wprowadzeniu przepisów wewnętrznych, w których określi, w jaki sposób przeprowadza tę kontrolę, będzie mógł faktycznie sprawdzać trzeźwość pracowników. Natomiast w pewnych sytuacjach, w kolejnym kroku, może wezwać służby zewnętrzne do przeprowadzenia takiej kontroli.

Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli nie jest konieczne, ale warto mieć taką ewentualność

Opaliński podkreśla, że służby zewnętrzne pracodawca mógł wezwać i dotychczas, ale obecna zmiana daje mu też możliwość przeprowadzenia kontroli we własnym zakresie. I dopiero, gdy ta budzi wątpliwości pracownika lub pracodawcy, to każdy z nich ma prawo zażądać ponownego badania przez uprawniony organ.

Wskazuje jednocześnie, że przepisy umożliwiające prewencyjną kontrolę trzeźwości nie są obligatoryjne dla pracodawcy, więc nie musi on ich wprowadzać w zakładzie pracy. Jednakże w celu ochrony życia, zdrowia pracowników lub innych osób, a także ochrony mienia pracodawcy powinni rozważyć wyposażenie się w uprawnienie do przeprowadzania takiej kontroli.

