Pracownicy transportu zbiorowego mają być lepiej chronieni

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Posłowie z różnych klubów zgodzili się, że ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego powinni być objęci nie tylko kierujący.

Autorzy projektu - posłowie Lewicy - chcieli, aby korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego było dostępne także dla kierujących pojazdami publicznego transportu zbiorowego.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że należałoby objąć taką ochroną także inne osoby, które - w porównaniu np. do maszynisty - mają znacznie bardziej intensywny kontakt z pasażerem. - Osobom sprawdzającym bilety czy kierownikom pociągów, żeby i tutaj zapewnić wyższy standard bezpieczeństwa - wskazał.

Poprawki rozszerzające grupę wspomnianych osób zgłosił poseł PiS Piotr Król. Posłowie przyjęli je jednogłośnie.

Projekt przygotowali posłowie Lewicy. Do sejmu został skierowany w listopadzie 2022 r., natomiast 11 stycznia 2023 r. posłowie zdecydowali o przekazaniu go do I czytania na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

„Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów, które umożliwią osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi, korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także - prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ataki na kierowców, motorniczych czy maszynistów coraz częstsze

Pierwsze czytanie miało miejsce na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury zwołanym we wtorek 7 marca 2023 r.

- Sytuacje ataku - nie tylko werbalnego, ale i fizycznego - na kierowców, motorniczych i maszynistów dokonywanego przez pasażerów zdarzają się i są niestety coraz częstsze. Powinniśmy dążyć i zachęcać obywateli, aby korzystali ze środków publicznego transportu zbiorowego, dlatego wydaje się celową właściwa ochrona pracowników wykonujących na rzecz obywateli pewną misję publiczną - podkreślił poseł Marek Rutka (Lewica).

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym miało miejsce na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, które zwołano we wtorek 7 marca 2023 r. (Fot. ITVSejm)

Jako przykład podał m.in. sytuację z sierpnia 2022 r., kiedy pasażer autobusu w Jeleniej Górze pobił kierowcę, który potem musiał spędzić dłuższy czas w szpitalu.

- Ściganie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u takiej osoby nie jest obecnie wszczynane z urzędu, lecz kierowca czy motorniczy musi sam z takim wnioskiem wystąpić. Przedstawiciele związków zawodowych zgłaszali się z takim apelem, aby tego rodzaju unormowania prawne wprowadzić. Odpowiedzialne państwo powinno zrobić wszystko, żeby takie osoby chronić przed atakami agresji - przekonywał poseł Rutka.

Andrzej Bittel: są też inni pracownicy, którzy mają znacznie bardziej intensywny kontakt z pasażerem

Obecny na posiedzeniu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że według jego wiedzy rząd nie zajął stanowiska wobec tego projektu.

- W ramach prac prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury szykujemy krajowy projekt ustawy dotyczący w znacznym zrębie transportu kolejowego, ale miały się w nim znaleźć także przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa w innych rodzajach transportu publicznego. Z całą pewnością inicjatywa ustawodawcza, która została zgłoszona, wpisuje się w te zamiary, niemniej jednak niezwykle wąsko, ponieważ w swoim zasadniczym znaczeniu dotyczy ona tylko tych grup zawodowych, które pan poseł był uprzejmy wymienić - zwrócił uwagę Andrzej Bittel.

Dodał, że należałoby objąć taką ochroną także inne osoby, które - w porównaniu np. do maszynisty - mają znacznie bardziej intensywny kontakt z pasażerem.

- Pasażerem będącym co do zasady osobą zdyscyplinowaną i trzymającą się zasad, choć zdarzają się oczywiście wyjątki. Trzeba myśleć o zapewnieniu większej ochrony osobom sprawdzającym bilety czy kierownikom pociągów, żeby i tutaj zapewnić wyższy standard bezpieczeństwa - podsumował minister.

- Trzeba myśleć o zapewnieniu większej ochrony osobom sprawdzającym bilety czy kierownikom pociągów, żeby i tutaj zapewnić wyższy standard bezpieczeństwa - podsumował minister Bittel (Fot. Ministerstwo Infrastruktury Facebook)

Cała obsługa pociągu narażona na niebezpieczeństwo. Kontrolerzy biletów też powinni być funkcjonariuszami publicznymi

Poseł PiS Piotr Król zaznaczył, że samą ideę uważa za słuszną, ale diabeł tkwi w szczegółach. Mówił, że cała obsługa pociągu jest narażona na kontakt z tym może 1 proc. pasażerów, który jest agresywny czy pod wpływem różnych środków. Zaapelował więc, aby wpisać w ustawę, pod kątem korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach ustalonych w Kodeksie karnym, całą obsadę pociągów. Wskazał też transport zbiorowy kołowy i np. kontrolujących bilety.

- Oczywiście rozumiem, że w pierwszym rzędzie uzasadniona jest inicjatywa dotycząca transportu kolejowego, bo niejednokrotnie jedna załoga podróżuje z jednego końca kraju na drugi i takie zmiany sprawią, że potencjalny sprawca zastanowi się, zanim coś zrobi, mając świadomość, jakie mogą być tego konsekwencje - stwierdził.

Zgodność posłów koalicji i opozycji, co do kierunku zmian w ustawie

Poparł tę propozycję poseł PiS Jerzy Polaczek, a także Marek Rutka. Wprawdzie ten drugi podkreślił, że chciał zgłosić poprawkę, która objęłaby ochroną także drużyny konduktorskie i obsługę pociągów, ale ta zaprezentowana na komisji jest szersza.

Posłowie przegłosowali poprawki Piotra Króla, w tym rozszerzającą nazwę projektu do wersji mówiącej o „ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawie o transporcie kolejowym”. Zyskała ona poparcie wszystkich głosujących.

Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy sugerował, że może warto powołać podkomisję, na posiedzenie której ministerstwo przygotowałoby kompletną grupę pracowników transportu do objęcia rozszerzoną ochroną, ale zarówno Piotr Król, jak i minister Bittel stwierdzili, że można tę kwestię załatwić w drugim czytaniu.

